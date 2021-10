Con l’autunno arrivano le manifestazioni dedicate alla castagna, ecco il primo appuntamento

TRESANA – E’ in atto un progetto per la valorizzazione del castagno, non solo da un punto di vista agricolo-forestale, ma anche per la valenza culturale e turistica che questa pianta, in passato definita “l’albero del pane”, riveste per la comunità lunigianese e, in questo caso, soprattutto per quella di Tresana (Massa-Carrara).

Domenica 17 ottobre si terrà una manifestazione dalle ore 8 alle ore 18 presso il Parco fiera di Barbarasco, che partirà dalla sensibilizzazione dei bambini e quindi dagli elaborati che la scuola Primaria del comune realizzerà per l’occasione, per poi proseguire con la conoscenza, la valorizzazione e la degustazione della castagna e dai suoi derivati. L’evento si concluderà con gli aspetti tradizionali per costruire un ponte fra il passato e il futuro.