«Variante Aurelia, col progetto Anas gli allagamenti in viale Repubblica si moltiplicheranno»

MASSA – «Verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere: l’assessore Guidi ha, come si suol dire, preso fischi per fiaschi, confuso il problema con la soluzione». Inizia così il comunicato inviato dal comitato No Variante Aurelia di Massa. «La storia è questa ed è vecchia di 40 anni: con le abbondanti e non più sporadiche piogge che affliggono il nostro territorio, accade che il sottopasso ferroviario di viale della Repubblica ogni volta si allaghi, con buona pace della sicurezza dei cittadini».

«Non a caso si tratta di un’area ad alto rischio idraulico che paga il prezzo della tombatura di un antico canale in zona cimitero di Turano: lo sanno bene gli abitanti di via delle Gorine che, ad ogni allagamento, fanno esperienza della fuoriuscita in strada delle acque nere dei tombini, come fossero geiser in eruzione. Il sottopasso del viale della Repubblica resterà a valle della Variante Aurelia così come progettata da Anas, e sarà ancora più interessata dagli eventi a causa degli interventi previsti nella zona».

«Proprio la presenza di un rischio idraulico elevato è una delle tante criticità sollevate dal comitato No Variante Aurelia che ha opportunamente osservato presso il ministero come il progetto della nuova strada si rivelerebbe pericoloso perché andrebbe ad aggravare una problematica già esistente con ulteriore impermeabilizzazione del suolo senza individuare alcuna concreta possibilità di drenaggio delle acque».

«L’assessore però ha voluto sorprenderci intravedendo proprio nella sola realizzazione del 10° lotto della Variante Aurelia la soluzione al problema dell’allagamento del sottopasso di viale della Repubblica. Siccome non possiamo credere che l’assessore non legga i giornali, dove da mesi il comitato richiama l’attenzione sul problema e, ancora meno, che non conosca nel dettaglio il progetto Variante Aurelia, possiamo solo sperare che, come direbbe il noto Silvanon, intendesse auspicare a un bell’allevamento di “troton”».