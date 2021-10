Pioggia di bonus a Pontremoli, il Comune va incontro alle famiglie colpite dalla pandemia

PONTREMOLI – Il Comune di Pontremoli (Massa-Carrara) ha messo in atto una serie di interventi economici per tutte quelle famiglie che hanno subito perdite a causa della pandemia da Covid-19. Gli aiuti sono stati distribuiti in più settori, ma vediamo quali.

Il primo bonus è dedicato alle attività sportive e ricreative dei figli minorenni, con il quale sarà possibile ottenere un sussidio che va dai 150 ai 350 euro, questo poiché lo sport e le attività ludico ricreative rappresentano uno degli aspetti fondamentali per la crescita fisica e psicologica dei bambini e dei ragazzi, oltre che per lo sviluppo dei loro rapporti all’interno del contesto sociale della comunità. Evitare, per quanto possibile, il forzato abbandono della pratica motoria, sportiva e ludico ricreativa dei minori nella fascia di età compresa tra i 6 e i 17 anni costituisce dunque una priorità. Il bando scade il 30 ottobre 2021 ed è possibile consultarlo qui.

Il secondo, invece, riguarda la Tari e, più precisamente, lo sgravio previsto per le utenze non domestiche. Il Comune ha infatti predisposto e approvato il bando per l’ulteriore riduzione delle bollette 2021 a tutte le attività (commerciali e non) che nel corso del 2020 abbiamo registrato un calo di fatturato rispetto al 2019. La riduzione sarà proporzionale al calo del fatturato fino ad un massimo del 80%. E’ possibile consultarlo qui.

Infine, ha previsto la riduzione del 40% per l’importo della TARI 2021 delle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: lavoratori dipendenti risultanti in Cassa Integrazione per un periodo pari o superiore a mesi 3 (tre) nel 1° semestre 2021 titolari dell’unico reddito famigliare; lavoratori autonomi, titolari dell’unico reddito famigliare, che hanno subito per un periodo pari o superiore a mesi tre (3) nel 1° semestre 2021 la sospensione dell’attività causa chiusura imposta dalle disposizioni Anti Covid. Consultabile qui.