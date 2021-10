La Tari in autoliquidazione, scatta il nuovo metodo di riscossione nel Comune di Aulla

AULLA – Il Comune di Aulla (Massa-Carrara) ha comunicato che da quest’anno ogni contribuente che debba versare la tassa sui rifiuti urbani (TARI) è tenuto a provvedere autonomamente. Ciò premesso, al fine di agevolare i contribuenti nell’adempimento, tutti gli anni l’Ufficio Tributi provvederà ad inviare al domicilio degli utenti il tradizionale “avviso di pagamento”, con indicazione degli importi e delle scadenze delle singole rate.

L’obbligo di pagamento della TARI permane anche qualora l’avviso non fosse stato ricevuto. In tal caso, per prevenire l’invio dell’accertamento per mancato pagamento, comprensivo di sanzioni ed interessi, lo sportello dell’Ufficio Tributi è a disposizione con le seguenti modalità ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, (il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30) per info 0187/400233 oppure tributi@comune.aulla.ms.it

Il mancato pagamento della TARI comporterà automaticamente la notifica dell’avviso di accertamento comprensivo di imposta, sanzioni e interessi.