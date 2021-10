MASSA-CARRARA – Rombano i motori. Al via la 5° edizione degli eventi Aci Massa-Carrara dedicati alle auto storiche. Quest’anno il raduno, inserito nel circuito nazionale “Ruote nella Storia” promosso da Aci nazionale, sarà dedicato alla ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il sommo Poeta che ha lasciato ricordi indelebili anche nella provincia apuana.

Il programma della manifestazione, nel rispetto dei protocollo di prevenzione da contagio per Covid-19, prevede il raduno in piazza Aranci a Massa per proseguire verso Carrara transitando sulla “Strada dei Marmi” per raggiungere piazza Alberica, da lì verso Villafranca in Lunigiana per un’ultima sosta nel borgo storico di Filetto prima del pranzo a Mocrone.

Il presidente dell’ Ac Massa-Carrara Fabrizio Panesi, invitando gli appassionati di auto storiche a partecipare, ringrazia le Amministrazioni Comunali di Massa, di Carrara e di Villafranca in Lunigiana, i tre Rotary provinciali e gli sponsor che hanno affiancato il Club Aci Storico di Massa Carrara nella preparazione della giornata e contribuito con grande disponibilità e passione all’evento.

Il sostegno dei tre Rotary Club Apuani: “Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario” con il presidente Salvatore Gioe’, “Carrara e Massa” con il presidente Fabrizio D’Alessandro e “Pontremoli” con il Presidente Liano Già, rafforzando il sostegno che da anni riservano alla manifestazione anche partecipando con diversi equipaggi, vogliono, nel segno di valori e passioni che accomunano i clubs, significare l’attenzione alla valorizzazione e scoperta degli splendidi territori della nostra Provincia di cui il Rotary è da sempre attento.

La segreteria organizzativa invita gli equipaggi partecipanti a seguire le indicazioni che saranno impartite con l’iscrizione per l’accesso alle ZTL e alla strada dei Marmi e ricorda che il corteo si snoderà nel rispetto del codice della strada.