Un webinar della Camera di Commercio sul tema del business model e design

MASSA-CARRARA – Il prossimo 7 ottobre dalle ore 17 si terrà il terzo e ultimo webinar, organizzato dalla Camera di commercio di Massa-Carrara e dal suo Pid, sul tema del business model, assieme alla società Beople, primaria azienda italiana specializzata in business design. Questo webinar verterà sul comprendere i nuovi bisogni dei clienti e costruire e comunicare nuovo valore. Per partecipare è richiesta l’iscrizione, compilando i moduli a questo link, che rappresenta anche il collegamento per accedere alla diretta: https://bit.ly/beople3.