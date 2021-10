Spettacolo a Massa: i paracadutisti atterrano in piazza Aranci

MASSA – Spettacolo dal cielo a Massa per la manifestazione organizzata da Aeroclub Italia e Coni in collaborazione col Comune di Massa nel corso della fiera di San Francesco dove in piazza Aranci è atterrato un paracadutista con una grande bandiera tricolore italiana. «Aeroclub e Coni hanno saputo creare ancora una volta un grande spettacolo aereo in tutta sicurezza a beneficio di della collettività» ha commentato il delegato provinciale di Massa-Carrara del Comitato olimpico, Vittorio Cucurnia.