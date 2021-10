MASSA-CARRARA – Coldiretti porta la fattoria in città per la fiera di San Francesco. La principale organizzazione agricola della provincia si conferma motore della tradizionale fiera che si terrà quest’anno oggi pomeriggio, domenica 3, e lunedì 4 ottobre nel centro storico con uno spazio completamente dedicato alla vita in campagna e all’agri-intrattenimento per i più piccoli. Sarà come sempre Largo Matteotti ad ospitare la fattoria didattica, la più attesa ogni anno dalle famiglie, popolata da tutti gli animali dell’aia, il percorso in groppa agli asini, l’arca di Noè con i simpatici animaletti da compagnia ed il grande mercato di Campagna Amica con i prodotti a km zero del territorio e delle province limitrofe come gli arachidi della Val di Cornia, i formaggi della lucchesia, miele, frutta di stagione, legumi secchi, pasta, piante, fiori, peperoncini e vino con uno spazio dedicato alla viticoltura eroica del Candia dei Colli Apuani Doc.

“La presenza di Coldiretti con le sue tante attività ha nel tempo sempre più caratterizzato la fiera del Santo Patrono nel tempo. – commenta Francesca Ferrari, Presidente Coldiretti Massa-Carrara – La fattoria didattica, e così come il mercato, mantengono intatto lo spirito della fiera. E’ un momento, per la nostra straordinaria agricoltura fatta di piccole realtà e magnifici prodotti, di tornare al centro della città. Un momento per le famiglie, e sopratutto tanti bambini, di vedere da vicino, spesso per la prima volta, gli animali che vivono nelle aziende agricole e di fare acquisti a km zero dai produttori della nostra rete di Campagna Amica. Siamo molto felici di poter tornare, dopo un lungo periodo di restrizioni, ad un’edizione che, Green Pass alla mano, alla normalità”.