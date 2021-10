MASSA-CARRARA – Tutto regolare il voto che vede i cittadini di Massa-Carrara impegnati alle urne, tra oggi e domani, per rinnovare l’amministrazione di sette comuni. Il dato sull’affluenza aggiornato dal Viminale alle 23, termine della prima giornata di voto, vede questo avanzamento: a Montignoso si è recato alle urne il 40,09% degli aventi diritto contro il 66,46% dell’ultima volta, a Bagnone il dato sale a 50,82% contro il 68,18% di tre anni fa, mentre a Pontremoli ci si ferma al 39,93%, quasi 17 punti percentuali in meno dell’ultima volta (era il 56,88%). Quindi, in provincia di Massa-Carrara il dato medio si attesta al 41,03% contro il 62,37% della tornata precedente. Giova però ricordare che nelle elezioni precedenti si votava in una sola giornata mentre questa volta le urne aprono domani mattina, lunedì, per poi serrare definitivamente alle 15, quando inizierà lo spoglio.

Seggi aperti dalle 7 alle 15 di lunedì: come si vota

I seggi saranno aperti anche domani, lunedì dalle 7 alle 15. Per accedere al seggio non è obbligatorio il green pass ma si dovranno rispettare tutte le normative anti Covid: indossare sempre la mascherina, igienizzare le mani, stare distanziati di almeno un metro nelle file ed evitare assembramenti. Hanno diritto di voto gli iscritti alle liste elettorali del comune di residenza che abbiano compiuto 18 anni entro il 3 ottobre. Potranno partecipare anche i cittadini di altri Paesi Ue che vivono nei comuni coinvolti e che si sono iscritti a una lista aggiuntiva entro lo scorso 24 agosto. Per votare occorre avere con sé un documento di identità valido e la tessera elettorale: in caso di smarrimento o esaurimento degli spazi per i timbri di avvenuta votazione, potrà essere richiesto un duplicato presso l’Ufficio elettorale del proprio comune di residenza, con il rilascio che avverrà immediatamente.

Modalità di voto nei comuni fino a 15mila abitanti: si può tracciare un segno sul candidato sindaco o sulla lista collegata, oppure sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.