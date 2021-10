Massa, la Fiera di San Francesco raddoppia. Persiani: «Sosteniamo le attività ambulanti e del centro»

MASSA – Lunedì 4 ottobre Massa celebra la ricorrenza di San Francesco e per la festa del Patrono tornano, in piena sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid, la tradizionale fiera e la fattoria didattica degli animali che quest’anno si svolgeranno a partire dalle 15 di domenica 3 ottobre e per tutta la giornata di lunedì 4. Per accedere alla fiera, in base alle prescrizioni ministeriali, è obbligatorio il possesso della Certificazione verde Covid-19.

“Quest’anno, essendo in concomitanza con un fine settimana, abbiamo proposto di estendere la fiera connessa alle celebrazioni del Santo Patrono su due giorni – spiega il sindaco Francesco Persiani – ritenendo così di sostenere sia le attività ambulanti che, durante i mesi di pandemia, sono state fortemente penalizzati sia quelle del centro cittadino e, allo stesso tempo, offrire alla cittadinanza un momento di festosità”.

“Sono soddisfatto che dalla concertazione con le categorie sia stata ben accolta la volontà del sindaco di prolungare la festa nella speranza che possa contribuire alla ripresa economiche” aggiunge l’assessore alle Attività produttive Paolo Balloni. “Dopo le limitazioni dello scorso anno, in questa occasione abbiamo potuto proporre eventi collaterali di qualità con l’obiettivo di rendere l’appuntamento sempre più coinvolgente ed attrattivo per la città”.

La fiera sarà preceduta, nella mattina di domenica, da varie iniziative: dalle ore 11.00 si terrà lo spettacolo storico degli sbandieratori cui seguirà il lancio dei Paracadutisti con il dispiegamento della bandiera italiana. Il Tenente Colonnello Paolo Filippini, socio dell’Anpdi di Massa Carrara (Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia) eseguirà un salto col paracadute con il Tricolore della grandezza di 500 metri quadrati atterrando in piazza Aranci.

Alla fiera saranno presenti oltre un centinaio di ambulanti con bancarelle posizionate in tutto il centro storico all’interno del perimetro Ztl, ma anche lungo viale Chiesa e in Largo Matteotti. Torna anche Coldiretti con i produttori locali e l’ormai tradizionale fattoria didattica degli animali posizionata in Largo Matteotti. Non mancherà la presenza del mondo dell’associazionismo e del volontariato.

Tutto il centro cittadino, quindi, sia per la giornata di domenica sia di lunedì subirà modifiche e chiusure alla viabilità.

L’evento si svolgerà condizioni meteorologiche permettendo. Si consiglia pertanto di seguire gli aggiornamenti meteo sul sito web del comune di Massa.