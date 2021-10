La Biblioteca Civica di Massa si colora di rosa per il mese della prevenzione dei tumori al seno

MASSA – Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Massa ha aderito alla campagna di prevenzione “Nastro rosa 2021” promossa dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori). A partire da questa sera e per tutto il mese di ottobre sarà quindi illuminato di rosa, il colore della prevenzione, il palazzo della biblioteca civica “Giampaoli” in piazza Mercurio.

«Oggi è ancora più importante sostenere queste iniziative considerato che il periodo che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, sappiamo aver diminuito la prevenzione da parte dei cittadini. – ha dichiarato Amelia Zanti, assessore al Sociale del Comune di Massa – È invece bene ribadire quanto siano fondametali tutte le azioni volte a prevenire e contrastare l’insorgere di patologie».