Ripristino manto stradale lungo la Ferrovia Marmifera, circolazione interrota nella Strada dei Marmi

CARRARA – Al fine di consentire il completamento dei lavori di ripristino del manto stradale lungo la strada che segue il percorso della ex Ferrovia Marmifera, nel tratto compreso tra via Carrara Miseglia e via Carriona di Colonnata, dalle ore 13.00 del primo alle ore 18.00 del 2 ottobre e dalle ore 13.00 dell’8 alle ore 18.00 del 9 ottobre, è istituito un divieto di transito per tutti i veicoli.

La chiusura del tratto stradale implica la necessità istituire un divieto di transito nella Strada dei Marmi anche per i mezzi pesanti limitatamente ai seguenti giorni: dalle ore 13.00 del giorno 01/10/2021 alle ore 18.00 del giorno 02/10/2021 e dalle ore 13.00 del giorno 08/10/2021 alle ore 18.00 del giorno 09/10/2021. La circolazione sarà, quindi, nuovamente consentita nei termini ordinari a partire dal lunedì successivo.

In ogni caso il transito sarà sempre consentito ai mezzi di soccorso, di emergenza, in servizio antincendio e di pronto intervento e, previo nulla osta della società che la gestisce, a veicoli utilizzati per lavori di manutenzione della strada, o per altri interventi purché in possesso di autorizzazione rilasciata dal Settore Polizia Municipale.

I provvedimenti sono contenuti nell’Ordinanza dirigenziale n° 803 del 28/09/2021 del Settore Polizia Municipale/Sicurezza Urbana/Traffico/TPL, scaricabile sul sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it.