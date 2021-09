“La Venere” di Buttini si tinge di rosa per il mese della prevenzione del tumore al seno

CARRARA – Ogni anno il mese di ottobre è dedicato alla sensibilizzazione delle donne sulla prevenzione del tumore al seno. Per questo, il Volto della Speranza ha chiesto all’amministrazione comunale di Carrara di illuminare di rosa, per tutto il mese di ottobre, la statua di Frine, ovvero la “ Fontana della Bagnante” di Aldo Buttini (conosciuta come “La Venere”), in Largo 25 Aprile.

L’Associazione Volto della Speranza è nata a Carrara oltre quaranta anni fa dalla volontà di un gruppo di donne operate di tumore al seno ed è impegnata da sempre nelle campagne di prevenzione e sostegno alle donne colpite da questa patologia. Il Comune ha accolto, dunque, favorevolmente la richiesta dell’associazione e per tutto il mese di ottobre, grazie alla collaborazione di Nausicaa spa, il celebre monumento cittadino si colorerà di rosa.