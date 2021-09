Lavori alla rete del gas, circolazione ristretta in un tratto di via Romana a Massa dal 4 ottobre

MASSA – Per consentire la posa di condotte per la rete gas dal giorno 04.10 al giorno 31.10.2021 (salvo proroghe) con ordinanza dirigenziale n.655/2021 sono istituiti in via Romana (tratto compreso tra viale della Repubblica

e via delle Macchiette) provvedimenti restrittivi della circolazione veicolare quali divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito a tutti i veicoli eccetto attinenti al cantiere.

La ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori (Bongiorni srl) dovrà provvedere alla regolamentazione della circolazione, al controllo del cantiere e all’istalazione della segnaletica. I residenti, compatibilmente con le fasi di lavori in corso, possono accedere/recedere dalle proprie abitazioni. I provvedimenti sopraccitati proseguiranno a gradi secondo lo stato di avanzamento dei lavori.