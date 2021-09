BRUGNATO – Brugnato 5Terre Outlet Village festeggia l’arrivo dell’autunno con i Fashion Days, una speciale promozione dedicata a tutti gli appassionati di moda e di shopping. Da venerdì 1° ottobre fino a domenica 3, tutti i visitatori che raggiungeranno l’Outlet Village potranno effettuare i propri acquisti usufruendo di una riduzione del 50% sul prezzo outlet su un’accurata selezione di capi rappresentativi dei brand aderenti all’iniziativa, appartenenti alle nuove collezioni Autunno – Inverno.

Un’ottima occasione approfittare dell’inizio della nuova stagione per rinnovare in modo conveniente il proprio guardaroba. La lista completa dei negozi aderenti ai Fashion Days può essere consultata nella sezione dedicata del sito shopinnbrugnato5terre.it.

Per permettere a tutti di raggiungere comodamente Brugnato 5Terre Outlet Village – che continua a seguire il tradizionale calendario di aperture, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 10.00 alle 20.00 – domenica 3 ottobre saranno disponibili navette gratuite in partenza da Genova, Pisa, Livorno, Lucca, Versilia. Per consultare gli orari e prenotare sarà sufficiente collegarsi al sito shopinnbrugnato5terre.it o chiamare l’Infopoint allo 0187 894521.

I Fashion Days rappresentano ancora una volta un’occasione imperdibile offerta a tutti i visitatori dell’Outlet Village per fare shopping a prezzi ridotti e in tutta sicurezza. Grazie a misure e ad accorgimenti adottati con scrupolosa attenzione per salvaguardare la salute di tutti, Brugnato 5Terre Outlet Village continua ad essere un ambiente sicuro ed accogliente dove poter passeggiare, fare acquisti e trascorrere serenamente il proprio tempo libero