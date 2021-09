Asmiu, da oggi aperto l’Infopoint a Villa Cuturi

MASSA – Asmiu comunica che dal 29 settembre al 9 ottobre 2021 sarà aperto un Infopoint presso Villa Cuturi, in Viale Vespucci n.24 a Marina di Massa per la distribuzione dell’attrezzatura per la raccolta differenziata domiciliare, rivolto alle utenze domestiche della zona di San Giuseppe Vecchio. L’Infopoint sarà aperto dalle ore 8:30 alle ore 14:30 (orario continuato), da lunedì al sabato (festivi esclusi). Il nuovo servizio di raccolta domiciliare prenderà avvio lunedì 11 ottobre 2021. La rimozione dei contenitori stradali inizierà sabato 9 ottobre 2021.

Alle famiglie residenti nei condomini, verrà consegnato il kit agile (sottolavello areato per l’organico di colore marrone e sacchi compostabili), mentre i bidoncini condominiali saranno consegnati a domicilio. Nello specifico, ogni Amministratore di condominio dovrà effettuare un sopralluogo con il responsabile ASMIU per valutare la situazione; solo dopo aver concluso il sopralluogo e concordato una soluzione, i residenti potranno ritirare il kit all’Infopoint.

Il kit deve essere ritirato da l’intestatario TARI o da un delegato, portando con sé il Numero Codice Soggetto TARI (si trova sull’Avviso di Pagamento TARI inviato da MASTER) o un versamento già effettuato (F24 o PagoPA).

Alle utenze non domestiche i contenitori per la raccolta differenziata, il calendario e il libretto, verranno consegnati a domicilio da nostri incaricati.

Ricordiamo agli utenti di presentarsi sempre muniti di mascherina e mantenendo le distanze di sicurezza.

Le utenze domestiche (famiglie) che devono ritirare il kit all’Infopoint sono quelle presenti nelle seguenti strade:

• via Arno

• via dei Giunchi

• via dei Salici

• via del Balico

• via del Falasco

• via Lungofrigido di levante

• Lungomare di Levante (tratto fra fiume Frigido e viale Roma)

• via Modena

• via Mura dei Frati

• via Parma

• via Pietro Mascagni

• via San Giuseppe Vecchio (da incrocio con via Taffaria fino a mare)