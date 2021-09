ALBIANO MAGRA – “A oltre un anno dal crollo, constatiamo pochi passi avanti concreti, nonostante l’ingente danno prodotto a questo e agli territori, un danno che si aggrava giorno dopo giorno”. Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, che ieri è tornata al cantiere del Ponte di Albiano Magra per un nuovo sopralluogo, nel quale ha incontrato anche il direttore dei lavori e i tecnici di Anas.

“Siamo venuti più volte e più volte abbiamo chiesto di provvedere in tempi rapidissimi vista l’importanza dell’opera per il territorio della nostra regione e non solo. I risultati sono gravemente insufficienti nonostante le rassicurazioni dei tecnici, che comunque ringraziamo per la disponibilità. Anche per questo – conclude la deputata – chiedo un incontro urgente al Commissario onde chiarire i tempi di realizzazione”.