Prevenzione tumore al seno: “Sindaci, illuminate di rosa una statua del vostro comune”

CARRARA – Alle porte di ottobre, mese dedicato alla sensibilizzazione delle donne sulla prevenzione del tumore al seno, arriva un appello da parte dell’associazione il Volto della Speranza, nata a Carrara oltre quaranta anni fa per la volontà di un gruppo di donne operate di un tumore al sen e da sempre impegnata da nelle campagne di prevenzione e sostegno alle donne colpite da questa patologia in tutta la nostra provincia.

“In qualità di Presidente dell’associazione – afferma Roberta Crudeli – rivolgo un appello a tutti i sindaci della provincia di Massa-Carrara, affinché per tutto il mese di ottobre, sia illuminata di rosa una statua del proprio comune per incentivare e sensibilizzare le donne alla prevenzione. Il tumore del seno è il più frequente dei tumori femminili, ma grazie alle metodiche di screening e diagnosi precoce aumenta la quota di tumori individuati in fase iniziale e per questo la mortalità oggi è inferiore rispetto al passato. Per quanto riguarda le terapie, negli ultimi anni sono stati fatti molti progressi ma la miglior arma resta la prevenzione e quindi una diagnosi precoce ed è fondamentale l’adesione allo screening”.