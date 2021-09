«Ponte Albiano, troppe lungaggini hanno comportato un danno incalcolabile al territorio»

PONTREMOLI – Agenda fitta anche questa settimana per l’on. Erica Mazzetti, che sta visitando i tanti territori che compongono la Toscana. Dopo l’Abetone oggi è il turno della Lunigiana. Oggi alle ore 12 è in programma un incontro con il candidato sindaco a Pontremoli Jacopo Ferri. «Tutti cittadini ma soprattutto coloro che saranno chiamati ad agire per la collettività devono sapere che possono contare su Forza Italia e sul mio impegno concreto per portare le loro istanza nell’Aula, con la concretezza che ci contraddistingue» sottolinea.

Si prosegue alle ore 13 con un incontro con gli amministratori locali del Centrodestra. Nel primo pomeriggio ad Aulla sopralluogo al Ponte di Albiano «che, per colpa delle lungaggini e nonostante i nostri solleciti, ha comportato un danno incalcolabile al territorio». Si conclude alle ore 18 a Massarosa con un momento di confronto insieme al candidato sindaco Carlo Bigongiari incentrato sul rilancio economico a partire dall’edilizia e grazie al Superbonus.