Italgas porta il metano nelle frazioni di Pontremoli

PONTREMOLI – – Da poche ore anche i residenti delle frazioni di Succisa, La Colla e Villa Vecchia possono usufruire dei benefici di una fonte energetica economica, sostenibile e sicura come il metano. In accordo con l’Amministrazione comunale, infatti, Italgas ha pianificato e realizzato la conversione della rete da gpl a gas naturale in modo da consentire a circa 50 famiglie significativi risparmi in bolletta, oltre a una maggiore sicurezza negli approvvigionamenti determinata dal collegamento diretto con la rete regionale e nazionale di trasporto del gas.

Nell’ambito dei lavori, che hanno richiesto la posa di circa 6 chilometri di nuove condotte, la Società ha provveduto anche alla sostituzione dei misuratori tradizionali con contatori di ultima generazione (smart meters) che, tra le altre funzioni, offrono la telelettura dei consumi. Gli investimenti nella metanizzazione di nuove aree e nella digitalizzazione di processi e servizi sono parte della strategia di sviluppo territoriale e di innovazione tecnologica che Italgas sta attuando al fine di incrementare ulteriormente la qualità del servizio e rendere sempre più sicure le reti