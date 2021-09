MARINA DI MASSA – In alcune zone di Marina di Massa i cittadini vivono in mezzo alla spazzatura di alcuni incivili. Questi ultimi, che della raccolta differenziata proprio non ne vogliono sapere, scaricano cumuli di rifiuti di ogni genere davanti alle abitazioni di altri. E per chi subisce tutto questo, la situazione è divenuta ormai intollerabile. A denunciare la situazione è una cittadina, Chiara Barile: “Se ci azzardiamo a riprendere qualche soggetto che lancia la spazzatura dalla macchina – perché abbiamo visto anche questo – veniamo addirittura insultati e si rischia la lite. Ora, cosa fa il Comune? Non risponde mai al telefono, o passa la palla all’Asmiu. Cosa fa l’Asmiu? Ci dicono che la situazione cambierà quando faremo tutti la differenziata, che ci promettono da un anno. Intanto ancora noi viviamo nella spazzatura”.

“Abbiamo chiamato i vigili urbani – spiega ancora la cittadina – che ci hanno detto di rassegnarci, e di stare zitti, perché rimproverando gli altri che commettono questi reati di abbandono dei rifiuti, quello che rischiamo è di beccare qualche ceffone. Credo che tutta la città di Massa, Marina compresa, non sia pronta ed educata ad una raccolta differenziata, credo che gli enti di competenza non tutelino l’ambiente, tanto meno i cittadini e le leggi da rispettare. Via Lungobrugiano è abbandonata ad incuria, sporcizia e malviventi che si aggirano ubriachi di giorno e di notte sotto le nostre case. Dove c’è il cartello “lavori di bonifica per l’oasi del Brugiano” ci sono ringhiere che cascano nel canale, rattoppate da transenne e nastri. Ci sono anatre morte nel canale: nessuno si preoccupa del perché queste bestie muoiano e di quanto possa essere inquinato il Brugiano. Abbiamo gente che vive per strada – aggiunge – che ha sistemato sull’argine del canale frigoriferi e materasso matrimoniale. Dormono, urinano e defecano davanti ai passanti, si ubriacano tutto il giorno sulle panchine lasciando rifiuti di vetro, lattine, sigarette nel parchetto”.

Foto 3 di 3





“In tutto questo – chiude – mi chiedo come si possa sperare in un futuro migliore e in un quieto vivere nel rispetto del prossimo”.