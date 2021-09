Mercato Jare, completate pulizia e bonifica. Adesso l’area è di nuovo fruibile

MASSA – Lo scorso giovedì, 23 settembre, la commissione Ambiente del Comune di Massa, presieduta dal consigliere Roberto Acerbo e dalla Vice Presidente Irene Mannini, ha effettuato un sopralluogo al mercato comunale delle Jare. La visita è stata partecipata dai consiglieri Antonio Cofrancesco, Luca Guadagnucci, Roberta Dei, Agostino Incoronato, Paolo Menchini, Giovanni Giusti insieme all’assessore Paolo Balloni ed all’amministratore unico di Asmiu Massimiliano Fornari. “Si è potuto constatare – riferiscono dalla commissione – come l’area coperta del mercato sia stata completamente ripulita e riportata ad un ottimo stato di efficienza, per l’utilizzo delle aree frequentate dai fruitori del mercato. Nella parte lato Viareggio sono stati posizionati, da parte di Asmiu, tre compattatori per la raccolta della carta, della plastica e del vetro con la presenza giornaliera di un operatore, al fine di intercettare e smaltire nell’immediato i rifiuti. L’area esterna lato mare – spiegano poi -, invasa da tonnellate di rifiuti lasciati in maniera indiscriminata sul suolo, è stata completamente bonificata grazie alla sinergia e stretta collaborazione tra Amministrazione Comunale ed Asmiu. Inoltre è stata ripulita la zona verde lato Viareggio, con asportazione anche in questo caso di rifiuti e vegetazione ormai incolta. I servizi igienici presenti nella struttura sono stati oggetto di sanificazione e ripulitura, al fine di rendere gli stessi fruibili ai frequentatori dell’area”.

Ed anche la zona sottostante il mercato è stata oggetto di interventi, con eliminazione di oggetti residui inutilizzati. “Si può certamente affermare – proseguono dalla commissione ambiente – che oggi l’area del mercato comunale delle Jare ha recuperato il proprio ruolo e la propria dignità, che negli anni passati si erano persi per incuria totale”.

L’assessore Balloni ha fatto presente che vi saranno ulteriori interventi da parte dell’Amministrazione comunale massese, per migliorare il decoro della struttura e rendere la stessa maggiormente fruibile.