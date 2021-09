Tutti i sindaci della Lunigiana uniti: «Vogliamo la biglietteria della stazione di Aulla aperta»

LUNIGIANA – Nella giunta dell’Unione dei Comuni Montana della Lunigiana di giovedì, su impulso del presidente Roberto Valettini, i sindaci hanno deciso di battersi per un presidio stabile presso la stazione di Aulla. Dopo un episodio spiacevole riguardante la rottura del vetro della biglietteria, risultato di un atto vandalico, e con la pandemia in corso, lo sportello è stato chiuso andando così a creare un grande disservizio agli abitanti del comune di Aulla, a quelli dei comuni vicini e a coloro che vivono in comuni che hanno stazioni attualmente attive, ma servite solo parzialmente. Questa mancanza si è sommata a quella della Polizia Ferroviaria. Si tratta di una grave carenza per la Lunigiana che ha bisogno e vuole ripartire anche dal potenziamento del trasporto pubblico.

Il presidente dell’Unione dei Comuni e sindaco di Aulla Roberto Valettini commenta: «Insieme a tutti i sindaci dell’Unione dei Comuni abbiamo deciso di raggiungere un obiettivo importante: fare riaprire la biglietteria presso

la stazione dei treni di Aulla. È impensabile che uno snodo così essenziale per la Lunigiana sia senza presidio. Il personale è fondamentale per i pendolari, per i ragazzi che vanno a scuola, per gli anziani che si muovono in treno e per i turisti, ma anche per aumentare il livello di sicurezza che, come è noto, diminuisce nei luoghi abbandonati. Come presidente dell’Unione dei Comuni sono sicuro che uniti riusciremo a fare valere le nostre ragioni nelle sedi opportune e siamo pronti a superare ogni ostacolo al fine di riavere ciò che ci spetterebbe di diritto. Mi sento di ringraziare, anche a nome dei miei colleghi sindaci, anche tutti coloro che aderiranno alla raccolta firme online che è stata lanciata da un nostro concittadino. Sarà uno strumento importante a supporto delle nostre istanze.»

