Ottobre si tinge di rosa per la campagna di prevenzione del tumore al seno

MASSA-CARRARA – Anche quest’anno il mese di ottobre si tinge di rosa per la campagna dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Lilt for Women – Campagna Nastro Rosa è l’iniziativa che invita tutte le donne a rivolgersi all’associazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori per ricevere informazioni e prenotare una visita senologica gratuita presso il più vicino ambulatorio Lilt aderente.

«Appuntamento importante – osserva il dottor Pietro Bianchi, presidente Lilt Massa Carrara – soprattutto dopo un periodo segnato dalla pandemia da coronavirus che ha distolto l’attenzione sulla importanza della prevenzione delle malattie tumorali».

L’appello dell’associazione Lilt di Massa Carrara è rivolto in particolare alle pazienti più giovani ancora non coinvolte, per ragioni di età, negli screening istituzionali”. La parola d’ordine nella lotta al tumore resta sempre la prevenzione, fondamentale per il tumore al seno: prevenzione primaria e secondaria. La primaria riguarda gli stili di vite partendo da un’adeguata educazione alimentare, comportamentale ed ambientale. La prevenzione secondaria riguarda invece lo screening, che consente di individuare precocemente il tumore. Quest’anno la campagna punta molto sul messaggio della conoscenza del proprio corpo, invitando le donne a sottoporsi ai controlli previsti e ad imparare la tecnica dell’autopalpazione. L’impegno della Lilt è rivolto soprattutto alla cultura della prevenzione. In linea con altre iniziative a livello mondiale, anche a Massa verranno illuminati di rosa alcuni monumenti per ricordare l’impegno della Lilt nella campagna di prevenzione oncologica. Un ringraziamento va sicuramente all’equipe di volontari, medici senologi e radiologi, che si sono resi disponibili per questa campagna rosa. Grazie a loro, presso la sede Lilt di viale Democrazia 19b, sarà possibile sottoporsi ad un controllo con ecografia e visita senologica. Per info 0585 488280 da lunedì a venerdì ore 10-12.