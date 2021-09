Al Noa un open day gratuito dedicato all’aneurisma dell’aorta addominale

MASSA – Il nuovo ospedale Apuane di Massa aderisce all’open day dedicato all’aneurisma dell’aorta addominale, che si svolgerà il prossimo 29 settembre. L’open day è promosso dalla Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata mondiale del cuore. Il Noa, che aderisce al network “Bollini rosa”, offrirà gratuitamente alla popolazione visite, consulenze e colloqui in presenza, dalle 15:00 alle 18:30, all’ambulatorio di Chirurgia vascolare.

Attenzione: la prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 0585 498266 lunedì 27 e martedì 28 settembre in orario 9:00-12:30.

“Obiettivo della giornata sarà quello di promuovere la consapevolezza e la corretta informazione dell’aneurisma aortico addominale, patologia cardiovascolare che colpisce 84mila italiani, soprattutto uomini oltre i 65 anni, con circa 27mila nuovi casi diagnosticati ogni anno nel nostro Paese” commenta Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda.

L’aneurisma aortico addominale consiste in una dilatazione localizzata e permanente di un’arteria, l’aorta addominale appunto, caratterizzata da un aumento di diametro di almeno il 50%. Familiarità, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia e fumo costituiscono i principali fattori di rischio, oltre a genere ed età. È tipicamente asintomatica e i sintomi compaiono nel momento in cui l’aneurisma si complica; la complicanza di gran lunga più frequente e più grave è la rottura dell’aorta, evento che causa 6mila morti ogni anno in Italia.

“Ecco perché prevenzione e diagnosi precoce sono le strategie più efficaci per contrastarla – continua Merzagora – per questo abbiamo coinvolto gli ospedali con i “bollini rosa” in un open day, per offrire a tutta la popolazione una giornata dedicata alla prevenzione, favorendo così la diagnosi precoce che consente di prevenire la complicanza più temibile che è la rottura dell’aneurisma”.

I servizi offerti dagli ospedali, compreso quello di Massa, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto in Home Page.

L’iniziativa gode del patrocinio della Società italiana di chirurgia vascolare ed endovascolare ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Medtronic.