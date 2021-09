Linfomi, una giornata dedicata alla diagnosi precoce

MASSA-CARRARA – I linfomi racchiudono diversi tipi di tumore che prendono origine dalle cellule (linfociti) delle ghiandole linfatiche (linfonodi) presenti in tutto il corpo. Dai linfonodi la malattia può diffondersi attraverso il sangue e/o i vasi linfatici ad altri linfonodi od organi, sia linfatici (midollo, milza, ecc.), sia extra-linfatici (cute, polmoni, sistema nervoso centrale, stomaco, fegato ecc.).

La caratteristica di questa patologia è la sua silenziosità: non esistendo sintomi specifici per la identificazione, spesso i linfomi vengono confusi con disturbi comuni. Sintomi come tosse, febbre, gonfiore a collo o addome, prurito generalizzato, mancanza di appetito, dolori toracici, dolore addominale, disturbi intestinali, perdite di forza agli arti possono essere le dirette conseguenze dell’insorgenza dei linfomi a seconda della loro localizzazione.

In considerazione dell’aspecificità di questi sintomi va ribadito con chiarezza che la sola anamnesi e la visita non possono risolvere il caso. Solo ulteriori approfondimenti diagnostici per il tipo specifico di presentazione potranno offrire una diagnostica precisa e sicura.

Per questo Centro medico Ponticello, in occasione della Giornata mondiale del Linfoma dello scorso 14 settembre, mette in campo una proposta dedicata alla diagnosi precoce per la settimana che va da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre. L’offerta prevede una valutazione ecografica delle stazioni linfonodali (collo, ascelle e inguine) assieme a quella della milza unita ad un esame emocromocitometrico completo del sangue al prezzo calmierato di 60 euro.

È possibile inoltre approfondire la valutazione con una eventuale visita ematologica a prezzo di favore.

Per prenotare la visita è sufficiente chiamare lo 0585 44449 mentre per ulteriori informazioni sui linfomi (e non solo) vi consigliamo di visitare il sito www.centromedicoponticello.it e di leggere al suo interno gli articoli del nuovissimo blog “Obiettivo Salute” dedicati a salute, benessere e prevenzione.”