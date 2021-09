Riapre la ludoteca di Montignoso. «Servizio essenziale per la crescita dei bambini»

MONTIGNOSO – Riapre “Il Mondo dei chi” ovvero la Ludoteca del Comune di Montignoso, uno spazio di «incontro, condivisione e socializzazione – spiega l’assessore Giorgia Podestà – essenziale per la crescita dei bambini e il sostegno alle famiglie». «Non è stato facile continuare a promuovere questo servizio – continua Podestà – viste anche le difficoltà legate al covid-19, proprio per consentire un’organizzazione ottimale si richiede di iscrivere il bambino o la bambina solo se realmente interessati. Abbiamo individuato la sede all’interno della Scuola Primaria di Cinquale, in via delle Cateratte a partire dal prossimo 27 settembre anche per il servizio “A Pranzo Insieme” che verrà effettuato il lunedì, il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.00».

La Ludoteca rimarrà aperta dal lunedì al venerdì (ad esclusione del giovedì, giorno di tempo prolungato della scuola) dalle 15.00 alle 17.00, in prosecuzione del servizio “A Pranzo Insieme”, mentre durante il periodo natalizio rimarrà chiusa. «Siamo soddisfatti – conclude Podestà – si tratta di uno spazio ludico ricreativo attraverso il quale i bambini hanno la possibilità di svolgere varie attività, strutturate e non, insieme alle educatrici o in autonomia sotto la loro supervisione. Il nostro obiettivo è quello di offrire un’occasione di svago, di divertimento e di formazione attraverso il gioco libero e i laboratori creativi, i bambini della scuola primaria avranno inoltre a disposizione un tempo e uno spazio per lo svolgimento dei compiti scolastici».

Possono presentare domanda di ammissione solo le famiglie dei bambini iscritti alla scuola Primaria di Cinquale, è previsto un numero massimo di iscrizioni pari a 40. La priorità verrà assegnata ai bambini residenti nel Comune di Montignoso, in carico ai servizi sociali, ai bambini orfani o con un solo genitore e ai bambini con disabilità. Per tutti gli altri l’ammissione avverrà sulla base della graduatoria stilata sulla base dell’indicatore Isee in ordine crescente. Le pre iscrizioni dovranno pervenire al Comune di Montignoso a mano o per mail (ilaria.ricci@comune.montignoso.ms.it) su apposito modello scaricabile dal sito web dell’ente entro e non oltre le ore 13.00 del 23 settembre 2021.