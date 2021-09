La caccia al tesoro più grande mai vista alla scoperta di Fosdinovo

FOSDINOVO – A Fosdinovo (Massa-Carrara), comune della Lunigiana che in primavera ha visto confermato il riconoscimento della Bandiera Arancione, nei prossimi fine settimana accadranno due interessanti eventi ad essa legati. La Festa nazionale Plein Air, dedicata ai camperisti, per i quali il fine settimana del 24/26 settembre prevede il sabato accoglienza e visite guidate al borgo e al Castello e la domenica suggerimenti di itinerari nel territorio. Le iscrizioni si raccolgono sul sito http://festanazionale.pleinair.it/.

Domenica 3 ottobre si svolgerà invece nei 100 borghi Bandiera Arancione del Touring Club Italia la più grande caccia al tesoro contemporanea mai vista. A Fosdinovo il programma prevede che dalle ore 11 e sino alle ore 17 l’Ufficio Informazioni turistiche sia il punto di partenza per la caccia al tesoro dove ricevere l’indizio per iniziare il gioco. Lì si ritirerà la prima domanda e si arriverà poi alla conclusione della caccia. Infatti non è prevista una competizione tra squadre, ma ogni squadra che completerà il percorso riceverà una borsa di benvenuto legata al territorio di Fosdinovo che sarà consegnata al termine del percorso, ritornando al punto di partenza. Per iscriversi occorre andare sul sito www.tesori.bandierearancioni.it, cliccare sul borgo di Fosdinovo e iscrivere la propria squadra. Per entrambi gli eventi c’è ancora qualche posto libero e partecipare è certamente un’ottima occasione per visitare e conoscere meglio e in modo insolito questo bel borgo della Lunigiana molto conosciuto per lo splendido Castello Malaspina e la meravigliosa vista ma anche ricco di scorci e particolarità che queste iniziative aiuteranno a scoprire.