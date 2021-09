Massa, Italia Nostra si riunisce per visionare i luoghi dei progetti di sistemazione idraulica

MASSA – Purtroppo la pioggia e il mal tempo hanno impedito l’incontro programmato da Italia Nostra per prendere visione dello stato dei luoghi interessati da progetti di sistemazione idraulica come appunto il fosso del Poveromo, il Parchetto dei Tamerici (dove dovrebbe passare per andare direttamente in mare il Canalmagro e la Buca Degli Sforza da anni interessata da un progetto di recupero e rinaturalizzazione essendo un SIN). Comunque nonostante il brutto tempo sono arrivati all’appuntamento una decina di persone: il presidente Bruno Giampaoli, Carlo Milani, Marco Betti, Franca Leverotti, il socio Francesco Silvestri, il socio Carlo Bongi.

«I Cambiamenti Climatici da quando ha avuto origine il Pianeta Terra sono sempre avvenuti, sia per la naturale evoluzione degli equilibri ambientali (ere glaciali e interglaciali), sia per effetto di eruzioni vulcaniche, come tra il 1631 e il XVIII secolo, per l’intensa attività eruttiva del Vesuvio (mini glaciazione). Oggi il Clima si evolve in contrapposizione alle mutazioni prodotte dalle attività suicide dell’uomo tecnologico. – scrive Italia Nostra – Sempre nella logica della contrapposizione uomo/Natura, la Regione Toscana si appresta a spendere decine di milioni di euro per alterare ulteriormente l’equilibrio del Torrente Carrione; del Fiume Frigldo e dei canali di bonifica ottocenteschi con la realizzazione di progetti della così detta “messa in sicurezza”. Gli allagamenti e le alluvioni avvengono principalmente nei territori quando si tombano, si cementificano e si alterano le dinamiche degli equilibri dei fiumi ed il loro rapporto dinamico con le foci ed il mare».

«Per realizzare una vera e duratura “messa in sicurezza” occorre in primis eseguire una corretta analisi dei fenomeni alluvionali indirizzata a ricercare le “cause primarie” e rimuoverle. Progettare e realizzare opere che contrastano solo gli effetti prodotti dalle alluvioni vuol dire amplificare i prossimi e fururi eventi in quanto è la risposta della Natura che si riprende quello che l’uomo vuole modificare a suo piacimento.I Fiumi, come tutti i corsi d’acqua naturali, non vanno puliti, perché si autopuliscono ad ogni evento pluviometrico. Le foci, invece, sono giornalmente pulite dalle onde di marea che ogni giorno, e per due volte al giorno, entrano ed escono “dragandole naturalmente” e pulendole dalle argille, limi e sabbie che poi saranno distribuite lungo le coste ripascendole. Questo avviene quando i corsi d’acqua sono allo stato naturale e non trasformati in fogne con argini cementati, briglie, casse di espansione, moli guardiani alle foci ecc. Tutti elementi innaturali e incompatibili con l’evoluzione dinamica degli equilibri ambientali che non sono altro che ennesime opere “abusive” perché illegali in quanto in contrasto con la normativa europea e italiana. Cosa più grave è che l'”abusivo” è un Ente pubblico che esegue l'”abuso” con fondi pubblici».