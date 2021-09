Come prevenire la violenza nelle nuove generazioni? Il percorso di Altro Abitare

MASSA-CARRARA – Inizia venerdì 24 settembre il percorso gratuito “Proteggere i giovani dalla violenza”. Incontri, laboratori ed eventi pensati per i giovani fino a 35 anni, finalizzati alla prevenzione della violenza nelle relazioni e nei gruppi.

Il programma prevede 7 incontri sulla piattaforma Zoom durante i quali interverranno esperti di tematiche giovanili, bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, servizi territoriali per la prevenzione, sostegno alle vittime e recupero di chi è autore di violenza. Per maggiori informazioni sul programma e per iscrizioni è disponibile il link www.altroabitare.net/pgdv oppure possono chiamare il numero 3472438951.

Il progetto è promosso da Associazione Altro Abitare, A.FA.P.H., CIF Carrara Associazione Sabine, in partenariato con Provincia di Massa Carrara, Comune di Montignoso, Avis Comunale Carrara. Progetto realizzato a valere sul Bando I Giovani per il Volontariato 2020 del Cesvot finanziato con il contributo di Regione Toscana – Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, con la partecipazione e il finanziamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.