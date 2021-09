Politeama, Martinelli al Comitato: «Nessun affare tra privati. Il palazzo dovrebbe essere donato al Comune»

CARRARA – È arrivata a stretto giro la risposta del vicesindaco di Carrara e assessore al Marmo, Matteo Martinelli, al Comitato Politeama che questa mattina era intervenuto con un post su Fb, sul dibattito di questi giorni sull’ipotesi che un gruppo di industriali del marmo possa “restituire alla città” il Politeama Verdi (qui l’articolo). Martinelli nella sua risposta pubblicata proprio sotto quel post ha messo in evidenza che nel caso in cui si dovesse arrivare a un accordo con le imprese, queste ultime dovrebbero poi donare l’immobile al Comune.

«[Sono] sempre disponibile a fornire chiarimenti – ha scritto Martinelli – meglio di persona, provo qua. Il 50% di lavorazione in filiera corta è condizione necessaria per mantenere i diritti concessori. Le ulteriori premialità in termini di investimenti riguardano infrastrutture pubbliche. Non certamente un affare tra privati. Spero di aver chiarito. [Resto] comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti se necessario. Volendo seguire la logica dell’articolo, il palazzo dovrebbe essere donato al Comune».

Inoltre il vicesindaco ha evidenziato che al momento a Palazzo civico non è stato ancora presentato alcun progetto che riguardi la struttura: «Non ci sono progetti presentati neppure in bozza».