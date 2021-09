MASSA – Sono di nuovo riuniti gli studenti del Liceo musicale F. Palma nella grande Orchestra della scuola, costretta a ben 2 anni di pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria. In questo difficile periodo gli studenti hanno continuato a suonare e fare prove, riprendendo l’attività concertistica nella scorsa primavera nei vari ensemble, come l’orchestra di fiati, ma non ancora con l’organico completo, che comprende più di 70 elementi.

Lunedì 20 settembre alle 18.30 in Piazza Palma avrà luogo il concerto realizzato con prove in presenza svoltesi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico grazie allo stage ideato dai professori nell’ambito del piano estate, al quale gli studenti hanno risposto con entusiasmo e partecipazione assidua.

Nel programma si spazia, come di consueto, dalle colonne sonore di Morricone, Silvestri, Zimmer a brani pop arrangiati per grande orchestra; non mancherà un omaggio al tango di Astor Piazzolla, compositore di cui ricorre il centenario della nascita