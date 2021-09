“La riscoperta del piacere della coppia”: la conferenza il 2 ottobre a Nausicaa

CARRARA – “La riscoperta del piacere nella coppia” è il titolo dell’incontro informativo a ingresso libero, organizzato dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica e curato da Paola Cocchiararo e Samantha Anselmo. Ospitato nei locali di Nausicaa (viale XX Settembre 177/b), la conferenza è prevista per il 2 ottobre alle ore 18, con partecipazione gratuita nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sanitaria anti-covid.

«In quanto operatore sanitario e dottoressa in ostetricia, specialista in riabilitazione pelvi-perineale femminile e soprattutto consulente sessuale – spiega la dottoressa Cocchiararo – organizzo in questo ambito patrocinato dalla Fiss un incontro gratuito aperto alla popolazione al fine di contribuire alla promozione del benessere sessuale e quindi della salute in senso lato, portando un’informazione basata su evidenze scientifiche. Oggi purtroppo l’educazione sessuale ha un ruolo marginale e l’informazione avviene attraverso la rete, con conseguenti danni alla salute e al benessere psico-fisico della persona».