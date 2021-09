Un’altra panchina rossa contro la violenza sulle donne. A donarla è Left

CARRARA – Dall’inizio dell’anno 70 donne sono state uccise “per troppo amore”! Dall’inizio dell’anno, l’orrore dei femminicidi, continua nonostante tutto. Evidentemente non basta l’8 marzo, non basta la Giornata internazionale contro la violenza che si celebra il 25 novembre di ogni anno. Occorre informare ed informarsi costantemente. Serve un continuo lavoro di approfondimento, di denuncia e di educazione al rispetto. Occorre indagare le radici storico-culturali e patologiche di femminicidi e stupri, ma anche smascherare quella violenza invisibile che, dallo stalking, arriva ad esplicarsi fino alla negazione e annullamento dell’identità femminile nella società e nella vita privata. E,

soprattutto, i ritardi della politica e delle istituzioni devono trasformarsi in azioni concrete contro la violenza sulle donne, in ogni città a cominciare dalla scuola.

Con questa volontà e col nostro impegno, Left di Massa Carrara ha deciso di “donare” alla città di Carrara una panchina rossa affinché resti alta l’attenzione contro la violenza di genere e per dire basta ai femminicidi. L’appuntamento è per sabato 18 settembre 2021 dalle ore 11.30 in piazza d’Armi a Carrara.