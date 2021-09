APUANE – Tra guide, pubblicazioni vecchie e nuove, testi scientifici e divulgativi, l’online store del Parco delle Apuane è ricco di materiale per approfondire la vita passata e presente dell’area protetta. Fresco di stampa “Studi in memoria di Maria Ansaldi”, un volume edito dal Parco, che raccoglie una miscellanea di articoli scientifici sulle Alpi Apuane, spaziando dalla climatologia alla geomorfologia, dalla botanica alla zoologia. Si tratta di un numero doppio monografico di Acta apuana (XVI-XVII), la rivista scientifica del Parco, con ricerche recentissime e contributi presentati nelle precedenti sei edizioni dei convegni dedicati alla celebre botanica massese.

Fiori, Rapaci e minerali

“Apuane in fiore – Luci e colori” è, invece, il titolo del bel volume di Giuseppe Trombetti edito dalla Società Editrice Apuana, che prende in rassegna le piante delle Apuane: specie endemiche, relitte, rare, significative o, più semplicemente, esemplari che hanno colpito l’attenzione dell’autore per luci e colori e che sono raffigurate nel loro tipico contesto paesaggistico e naturale attraverso scatti bellissimi. Al di là degli amanti del genere, è un volume dedicato a tutti coloro che vogliono saperne di più sulla vita vegetale di queste montagne.

“Rapaci delle Alpi Apuane” di Guido Premuda, Ubaldo Ricci e Fabio Viviani (edito da Pacini), è una raccolta di fotografie, schede, dati completi ed itinerari su tutti i rapaci diurni e notturni delle Apuane, sia di quelli stanziali sia pure di quelli che compaiono soltanto durante il passo primaverile e/o autunnale.

Ai minerali del marmo apuano, raggruppati per bacini marmiferi, è dedicato “Minerali del marmo delle Alpi Apuane”, un volume con più di 300 foto di Antonino Criscuolo e Paolo Orlandi (Pacini editore), che mostra il meraviglioso mondo dei cristalli, talvolta incredibilmente custoditi all’interno di blocchi di cava.

Foto 2 di 2



Un excursus interessante sulla storia della cultura del marmo apuano tra Gotico e Rinascimento, partendo da Pietrasanta e Carrara, fino a Lucca, Pisa, Genova ed oltre, è contenuto “Nelle Terre del Marmo”, il volume pubblicato dal Parco delle Alpi Apuane presso Pacini Editore di Pisa, curato da Aldo Galli e Antonio Bartelletti. Uscito in occasione dei 500 anni di Michelangelo in Versilia, il volume divulga la produzione artistica che, intorno alle “marmoree Apuane”, aveva già raggiunto livelli notevolissimi ancor prima dell’arrivo del Buonarroti. Infine, libri anche per i più giovani come “La speleologia per grandi e piccini. Le grotte delle Apuane” di Linda Griva, Marco Balestri, Marco Frati, Marco Marando con le illustrazioni di Consuelo Zatta, che racconta il mondo della speleologia ai bambini e ai ragazzi, grazie a disegni, fotografie e giochi coinvolgenti.

Nell’online shop del Parco anche la Carta escursionistica ambientale e la Carta escursionistica e geoturistica delle Alpi Apuane con indicazioni e itinerari verso i punti di interesse per vivere al meglio e in sicurezza l’area protetta.

Tutte le info e il materiale su: http://www.shop.parcapuane.it/prodotti.asp?c=4