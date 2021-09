«Sanac, il lavoro c’è ma i dallo Stato non arrivano». A ottobre l’audizione dei lavoratori

MASSA – “Sanac, legata all’ex Ilva, rischia di finire nel baratro: il lavoro c’è ma manca la liquidità che lo Stato deve erogare. Le commesse ci sono, ma Acciaierie d’Italia ha pagato solo 10 dei 40 milioni di crediti dovuti. I 100 lavoratori dello stabilimento Sanac di Massa vedono il futuro incerto, in attesa di risposte e di aiuti dallo Stato in primis, ma anche la Regione Toscana deve fare la sua parte sollecitando il Governo ad erogare i contributi dovuti”. A fare il punto sulla vicenda è il consigliere regionale di Fratelli D’Italia Vittorio Fantozzi, che annuncia di aver chiesto e ottenuto per ottobre l’audizione dei lavoratori in Commissione Sviluppo economico. “Condividiamo la preoccupazione dei sindacati – afferma Fantozzi – e sottolineiamo come questa crisi aziendale si inserisca in un contesto territoriale già duramente provato da disoccupazione, deindustrializzazione e modesta capacità di attrarre investimenti”.