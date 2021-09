Riparte il progetto Servizi Mobilità Garantita in favore delle persone svantaggiate

CARRARA – Dopo lo stop imposto dal Covid-19, riparte il progetto S.M.G. Servizi Mobilità Garantita, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Carrara. Servizi Mobilità Garantita è il motore di una nuova solidarietà che vuole creare una forte sinergia con le attività del territorio attraverso associazioni e comuni in favore delle persone svantaggiate. L’iniziativa prevede una raccolta fondi per arrivare a consegnare un mezzo Fiat Doblò, attrezzato con sollevatore idraulico elettrico, all’associazione Auser Filo d’Argento di Carrara, arricchendone così il parco macchine e permettendo ai volontari di sopperire al numero sempre crescente di richieste di accompagnamento.

L’associazione, che attualmente gestisce già un mezzo di S.M.G., riceverà il veicolo con la formula del comodato d’uso gratuito per quattro anni. Il mezzo sarà utilizzato per i vari servizi di carattere sociale, a favore di anziani e di persone in situazione di difficoltà fisica, di cui si fa carico quotidianamente l’Auser e si muoverà sull’intero territorio della provincia di Massa-Carrara. Nei prossimi giorni una persona incaricata della S.M.G. contatterà le aziende del territorio di Carrara per illustrare nel dettaglio il progetto e per invitarle a contribuire con una donazione: la loro collaborazione sarà determinante per la realizzazione di questa importante iniziativa di carattere sociale.