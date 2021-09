Regole di buona alimentazione, a suggerirle l’Istituto Alberghiero Minuto di Massa

CARRARA – Lunedì 20 settembre alle ore 11.30, nella sede del Day Hospital oncologico di Carrara, al IV° piano del Centro Polispecialistico “Achille Sicari”, si svolgerà la presentazione di un opuscolo sulle regole della buona alimentazione realizzato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “Giuseppe Minuto” di Massa.

Le copie della pubblicazione verranno donate ai pazienti del reparto. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e mielomi (AIL) di Massa-Carrara in ricordo di Marida Dazzi. Saranno presenti: Andrea Mambrini, direttore dell’unità operativa complessa di Oncologia per l’ambito di Massa-Carrara, Ezio Szorenyi, presidente AIL sezione Massa-Carrara e Roberta Della Seta, referente dell’Oncoematologia dell’ASL Toscana nord ovest per l’ambito di Massa-Carrara. L’incontro avverrà nel rispetto delle normative anti Covid.