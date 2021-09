Maltempo e allerta arancione, giovedì scuole chiuse anche a Carrara

CARRARA – L’allerta meteo arancio diramata per domani, giovedì 16 settembre, ha determinato la decisione dei Comuni lunigianesi di sospendere l’attività delle scuole di ogni ordine e grado (come abbiamo riportato qui). Negli stessi minuti arrivava anche la decisione del Comune di Carrara: «Preso atto dell’allerta meteo colore arancione diramato dal Centro funzionale della regione Toscana, per la giornata di domani giovedì 16 settembre, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha disposto la sospensione dell’attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio del comune di Carrara. Il provvedimento è pubblicato all’albo pretorio sul sito del Comune di Carrara». È scritto in un comunicato di Palazzo civico. Al momento non risultano decisioni analoghe per i comuni di Massa e Montignoso.