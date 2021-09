MASSA-CARRARA – Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, promuove da tempo campagne e progetti educativi volti alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole poste alla base della convivenza civile. Per il raggiungimento di questi obiettivi, anche per l’anno scolastico 2021/2022, la Segreteria del Dipartimento ha predisposto l’agenda scolastica “Il mio diario” quale strumento per avvicinare i giovani studenti delle scuole primarie alla cultura della legalità. Il diario è arricchito da importanti contributi valoriali e di intrattenimento a cura del noto personaggio della letteratura per ragazzi, Geronimo Stilton.

Protagonisti dell’agenda sono i supereroi della legalità Vis e Musa, che con l’aiuto dei loro amici a quattro zampe parlanti: il pastore tedesco Lampo e la nuova Arrivata Saetta, un labrador color miele, si propongono ai giovani studenti come figure di riferimento vicine al loro sentire e alla loro età. Attraverso le loro avventure, al fianco degli amici della Polizia di Stato, vengono affrontati i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche i fenomeni di devianza giovanile più comuni quali, fra tutti, il bullismo e il cyberbullismo.

Foto 2 di 2



Il progetto, giunto ormai alla 8a edizione, è realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione ed il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, ad oggi, ha consentito di raggiungere 350.000 studenti di tutto il territorio nazionale con la distribuzione a tutte le classi 4a degli istituti primari di alcune Province italiane selezionate, ogni anno, in base a criteri di alternanza.

La novità per l’edizione del diario di quest’anno è l’ampio spazio dedicato ai temi della Carta Costituzionale, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale. In tale ottica “Il Mio Diario” può rappresentare anche un utile strumento di supporto alla didattica per insegnati e genitori.

Atteso l’alto contenuto valoriale dell’agenda scolastica, il Ministero dell’Istruzione d’intesa con la Segreteria del Dipartimento ha voluto estendere la tiratura del progetto ad altre province, tra cui la provincia di Massa-Carrara, selezionando quattro istituti.

Questa mattina, il Commissario Capo dott.ssa Margherita Prestimonaco, il Commissario Capo dott. Ludovico Tuoni e il Commissario Rosaria Vivona della Questura di Massa Carrara e del Commissariato P.S. di Carrara, alla presenza dei Dirigenti scolastici e degli insegnati, hanno consegnato il diario agli studenti delle classi della 4a elementare degli istituti I.C. Alfieri-Bertagnini di Massa, I.C. di via Cucchiari a Carrara, Direzione Didattica di Aulla e I.C. Dante Alighieri di Tresana.

La Polizia di Stato augura ai ragazzi buon anno scolastico.