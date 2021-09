Videsorveglianza: Aulla arriva a quota 50 telecamere su tutto il territorio comunale

AULLA – Il Comune di Aulla torna a investire sulla sicurezza grazie a un bando dedicato alla videosorveglianza della Regione Toscana e finanziato solo pochi giorni fa quando, scorsa la graduatoria, l’amministrazione ha ottenuto un fondo di 17mila e 500 euro che andrà a terminare il progetto messo in piedi e monitorato dal sindaco Roberto Valettini e dal consigliere Achille Fiorentini.

Un investimento, quello speso nel settore sicurezza, che ammonta in totale a 25mila euro, di cui 7mila e 500euro sono stanziati dal Comune stesso. Il progetto era stato presentato in base allo sviluppo già attuato con la ditta che cura e gestisce anche in manutenzione l’attuale rete di videosorveglianza presente, e portava sei nuove telecamere, ma soprattutto comprendeva la realizzazione di punti di accesso dedicati e indipendenti per le due caserme di Aulla di Carabinieri e Finanza. Ciò per rendere ancora più rapidi ed efficaci i tempi di intervento.

«Il comune di Aulla è orgoglioso di sviluppare ancora una rete che supera così i cinquanta punti di controllo sull’intero territorio, diventando una delle realtà più videocontrollate della provincia. – commenta il consigliere Fiorentini – A breve procederemo con la messa in opera del finanziamento. Vorrei però precisare ai cittadini che il sistema di videosorveglianza non risolve completamente un problema di sicurezza, ma fornisce strumenti di intervento moderni e adeguati. Sono state moltissime le occasioni in cui è stato utilizzato in modo utile alle indagini e, soprattutto, nessuno può sapere quante attività contro la comunità possano essere sfumate per la presenza di un sistema che è funzionante ininterrottamente da tre anni. E anche questo deve essere di conforto e fiducia per tutti.»

Un rafforzamento della rete che è servita anche alle forze dell’ordine per condurre diverse indagini senza la quale non vi sarebbero stati celeri risultati.