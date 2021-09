Riapre lo sportello di supporto per le malattie oncologiche di associazione Insieme

MASSA – È ripartito lo sportello di supporto per le malattie oncologiche: tutti i lunedì dalle 10 alle 12 nei locali di Confimpresa Massa in viale Eugenio Chiesa alcuni esperti saranno presenti per accogliere quei cittadini che necessitano di essere supportati.

Lo sportello si occupa di aiuto nella compilazione di pratiche per malattia; sostegno psicologico individuale, collaborazione con professionisti a tariffe calmierate. Tanti sono i professionisti che dedicheranno il loro tempo allo sportello, mettendosi a disposizione per essere consultati gratuitamente. Per prenotare un appuntamento telefonare al numero 0585 811530 ufficio Confimpresa; 351 7975833 Elisa Bertilorenzi psicologa; 320 85 70003 Valentina Montani.

L’iniziativa è sostenuta dall’associazione culturale Insieme che ringrazia le associazioni Diversamente splendidi e Ant che hanno abbracciato il progetto volto alle persone in difficoltà e che hanno bisogno, soprattutto in questo periodo di pandemia che ha lasciato indietro i pazienti oncologici e le loro famiglie.