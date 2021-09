Montedivalli: via ai lavori da mezzo milione per la messa in sicurezza della Sp13

PODENZANA – «È stato un obiettivo a lungo inseguito, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, sentito e dovuto agli abitanti di Montedivalli.» È così, con gioia e soddisfazione, che il sindaco di Podenzana (Massa-Carrara) Marco Pinelli, annuncia l’inizio dei lavori di consolidamento del versante a monte della Sp13 e a valle della Pieve di Sant’Andrea, che consentirà di mettere in sicurezza il transito sulla strada provinciale, l’accesso alla frazione di Montedivalli e alla storica Pieve.

Tra gli interventi previsti, la realizzazione di berlinese in micropali realizzato al piede del versante, completata con getto in calcestruzzo rivestito in pietra; la realizzazione di un muro in cemento armato rivestito in pietra; la regimazione delle acque meteoriche del versante; la realizzazione di consolidamento corticale del versante, previa opere di disgaggio e pulizia, con posa in opera di rete metallica.

L’importo complessivo del lavoro è di € 550mila euro, finanziato da un contributo del Ministero dell’Interno, richiesto e ottenuto dall’amministrazione comunale di Podenzana. Le opere realizzate consentiranno una riqualificazione importante, sia dal punto di vista del riassetto idrogeologico che da quello del transito veicolare e della valorizzazione dell’antico ingresso della Pieve Sant’Andrea, chiuso da tempo per motivi di sicurezza.