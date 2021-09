«Sindaco, salvi la “Puppona”». L’appello a Persiani per portare l’opera a Bergiola

MASSA – «La “Puppona” torni a casa a Bergiola». È questo l’appello che la sezione di Massa-Montignoso di Italia Nostra rivolge al sindaco di Massa, Francesco Persiani. «Le rivolgiamo un sentito appello – scrive il presidente Bruno Giampaoli – affinché venga accolta la richiesta della Pubblica Assistenza di Bergiola e Bargana e che l’opera marmorea di Gigi Guadagnucci, ora abbandonata in un cantone senz’acqua nel degrado e sottoposta all’attacco dei vandali al parco della Rinchiostra venga portata là dove l’artista, nato appunto a Bergiola (anche se in Versilia lo hanno definito “versiliese”) da bambino è stato ispirato dalle lavandaie del paese».

«Sarebbe come riportarla a casa e proteggerla in un paese dove le condizioni di sicurezza sono assai migliori. Non dovrebbe essere una spesa insormontabile ripristinarla a fontana visto che una fontana a Bergiola c’è già e si coglierebbe anche l’occasione di propagandare l’ottima acqua della Brugiana. Sicuri che si darà da fare per compiere questo gesto significativo di rispetto verso l’artista distintamente la salutiamo».