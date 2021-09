Business Design: tre seminari online dedicati alle piccole imprese

MASSA-CARRARA – La Camera di Commercio di Massa-Carrara e l’Isr, con il supporto del Pid, organizzano un ciclo di 3 seminari tesi a far conoscere alle Pmi processi e strumenti di business design (es: Business Model Canvas) per accrescere le loro potenzialità in vista dei nuovi scenari post Covid.

Ragionare in termini di business model significa, infatti, focalizzarsi sul processo di creazione di valore all’interno dell’azienda e per il cliente. E’ facile comprendere come da esso dipenda ogni decisione importante di un’organizzazione: dalla valutazione degli investimenti, alla scelta delle caratteristiche di prodotto, fino alle campagne di marketing da mettere in atto. Questa iniziativa camerale viene svolta in collaborazione con BEOPLE, la prima azienda in Italia specializzata in Business Design.

Il primo webinar verterà sul ripensare il proprio modello di business in questa nuova stagione di rinascita e sarà trasmesso in diretta il prossimo 23 settembre dalle ore 17 sulla piattaforma Zoom. Per partecipare è richiesta l’iscrizione, compilando i moduli a questo link, che rappresenta anche il collegamento per accedere alla diretta https://bit.ly/beople1 Durante l’evento sarà possibile porre domande ai relatori.