Referendum Eutanasia Legale: «Quattromila firme solo a Massa, un traguardo sorprendente»

MASSA – Il Comitato promotore del Referendum Eutanasia Legale, annuncia con grande soddisfazione il superamento delle 4000 firme nel solo Comune di Massa. Un traguardo insperato e sorprendente che è stato raggiunto grazie al lavoro entusiastico e tenace dei volontari, ma che evidenzia la grande voglia di partecipazione dei cittadini e la sensibilità verso un tema così delicato e al tempo stesso così aderente alle esperienze di vita e di morte di ogni individuo.

La campagna volge al termine, a livello nazionale sono state superate le 900.000 firme, un risultato che va ben oltre le 500.000 necessarie e che evidenzia quanto sia attuale il tema e quanto sia impegnarsi nelle battaglie in cui si crede. «A Massa, vogliamo chiudere questa esperienza, o meglio il primo atto di questo percorso, con una raccolta straordinaria che avrà luogo sabato 11 e domenica 12, dalle 10 alle 24 in contemporanea, ma non in concorso, con la manifestazione “Massa a 33 giri”. Ci troverete quindi in Piazza Aranci per firmare, se ancora non lo avete fatto, o per avere tutte le informazioni in merito . A tal proposito sarà distribuito un documento con le risposte alle domande più frequenti su Eutanasia, Testamento biologico, Cure palliative ed altro ancora.»