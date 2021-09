Quaranta ponti hanno bisogno di manutenzione a Massa-Carrara: alcuni a «rischio crollo»

MASSA-CARRARA – Sono 40 ponti su 250 i ponti nella provincia di Massa-Carrara a rischio e che hanno bisogno di interventi di manutenzione. È quanto emerge dall’indagine elaborata dal dipartimento di Ingegneria civile dell’Università di Pisa avviata a fine 2019. La Provincia completerà le schede entro la fine del mese e le invierà al ministero delle Infrastrutture per chiedere i finanziamenti. Se tutto filerà liscio, dovrebbero arrivare 9 milioni di euro in due anni.

E, a detta del presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, diversi viadotti sono a «rischio crollo» secondo quanto tracciato dall’ateneo pisano. Un problema quello delle mancate manutenzioni che si è fatto più pressante dal 2014, quando iniziò il processo di depotenziamento delle Province. In un’intervista rilasciata alla Voce Apuana, il presidente Lorenzetti aveva evidenziato che all’ente di Palazzo Ducale sono stati tagliati 34 milioni in quattro anni per la manutenzione di strade e ponti.