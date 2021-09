CARRARA – Allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto si sono svolti i Campionati Italiani CSI dal 3 al 5 Settembre. Stracarrara Team Asd ha partecipato schierando una squadra molto giovane che si è cimentata per la prima volta a questi livelli ed i risultati sono stati più che lusinghieri conquistando tutti degli ottimi piazzamenti. Alla gara hanno partecipato più di 1.500 atleti gara provenienti da tutta Italia. Gli atleti allenati dal Tecnico Francesco Pellegrini e Costantini Pasquale congiuntamente allo staff di preparatori, tutti tecnici abilitati dalle Federazioni nazionali, hanno ottenuto con Asia Musetti la medaglia di argento nei 100 Mt. Piani Allieve, Nadir Atef bronzo negli 80 Mt. Cadetti, i bronzi degli esordienti Matilda Buratti nel Vortex, Andrea Bignami nei 600 Mt. Piani e Francesco Macchiarini nei 50 Mt.

Un esordio a questi livelli “col botto” frutto di un lavoro tecnico iniziato da qualche anno e dell’impegno dei giovani atleti. Gli altri atleti che hanno partecipato conquistando ottimi piazzamenti e soprattutto una bella esperienza sono nella categoria esordienti Viola Ginesi e Margherita Bianchini impegnate nel lungo, 600 mt. e 50 mt., nella categoria ragazzi Caterina Pelù impegnata nei 60 mt. e nel vortex, nella categoria cadette Anna Mosti che ha sfiorato per un solo centesimo la finale degli 80 mt., Francesca Cerbai impegnata negli 80 mt. e nel salto in lungo, Giorgia Passani e Matis Segnani impegnati negli 80 mt. e nei 300 mt., Rebecca Dorsaneo e Valeria Massa impegnata negli 80 mt. e

nei 1.000 mt., e Matilde Lenzetti che nella categoria allieve che ha conquistato con la compagna Asia, argento, la finale dei 100 mt. classificandosi 7°. Stracarrara Team Asd, storica associazione Carrarina che tante manifestazioni sportive ha organizzato e continuerà ad organizzare, è un polo aggregativo per avvicinare bambini e ragazzi alla

pratica dell’Atletica Leggera con indubbi benefici per un armonico sviluppo dei giovani, fisico e mentale, abituarli a valori fondamentali della vita migliorandosi nelle prestazioni e nei risultati attraverso il sacrificio ovviamente misurato all’età dei partecipanti. Oltre 120 tesserati nel solo settore giovanile, cercando sempre di rendere accessibile a tutti lo sport con grandi sacrifici Stracarrara Team Asd svolge le attività come sempre al Campo Scuola di Marina di Carrara. Grande soddisfazione del Presidente Francesco Vignale che coglie l’occasione per ringraziare i giovani Atleti ed i preparatori tecnici, nonché gli sponsor che rendono possibile tutto ciò.