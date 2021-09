Voto a domicilio, ecco come richiedere la certificazione a Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – Domenica 3 e lunedì 4 ottobre prossimi si terranno le elezioni per eleggere il sindaco e i consigli comunali nei comuni di Bagnone, Montignoso e Pontremoli. Gli elettori fisicamente impediti a recarsi ai seggi elettorali possono richiedere la certificazione per l’esercizio del voto a domicilio telefonando, per richiedere un appuntamento, ai seguenti uffici:

– U.O. Medicina legale di Massa, viale Risorgimento 18 (palazzina ex Ascoli); tel. 0585 493054 o 0585 493059; fax 0585 493050; email adele.gassani@uslnordovest.toscana.it o stefano.delfiandra@uslnordovest.toscana.it;

– U.O. Medicina legale di Aulla, quartiere Gobetti; tel. 0187 423468 o 0187 423466; fax 0187 423433; email

visitefiscalilunigiana@uslnordovest.toscana.it.

Possono fare richiesta di certificazione gli elettori che dipendono in modo continuativo e vitale da apparecchiature elettromedicali tali che non consentano l’allontanamento dall’abitazione e quelli affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione risulti impossibile.

Gli interessati devono far pervenire al sindaco del proprio comune la richiesta di esprimere il voto a domicilio con la prescritta certificazione sanitaria, entro il 13 settembre 2021 (tuttavia il termine del 13 settembre non è a carattere perentorio).