Un letto sulla cima del monte Tambura, il Parco delle Apuane dispone la rimozione

MASSA-CARRARA – Con ordinanza n. 7 del 6 settembre 2021 il Parco delle Alpi Apuane ha disposto la rimozione del letto sulla cima del monte Tambura, scoperto a seguito delle segnalazioni verificate dal Comando Guardiaparco. Come recita l’ordinanza, “sulla cima delle montagne delle Alpi Apuane non è consentito installare e/o abbandonare oggetti, elementi di arredo e quanto altro di simile, potendosi peraltro configurare tali azioni come abbandono di rifiuti pericolosi a seconda della composizione dei materiali con cui sono costituiti gli oggetti abbandonati“.

Da qui l’intervento nei confronti dell’autore dell’abuso (ancora sconosciuto), con l’obbligo, entro dieci giorni dall’ordinanza, di rimozione immediata dell’installazione e la “riduzione in pristino, la risistemazione e l’eventuale ricostruzione dell’assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali.”

Qualora le opere disposte dall’ordinanza non vengano eseguite entro il termine stabilito di 10 giorni dal loro autore, sarà il Parco a provvedere alla rimozione e alla risistemazione del luogo, riservandosi la facoltà di rivalersi per le spese sostenute sul responsabile della istallazione.